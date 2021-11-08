Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, мокрый снег и до +7 градусов
В понедельник, 8 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром на отдельных участках дорог, возможно, образование гололедицы.
Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывами сильный до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +2.. +7 градусов. В Казани ожидается от +3 до +6 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +2 до +5 градусов.Общество Татарстан
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