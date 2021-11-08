В Ленобласти памятник Ленину «пожаловался» на одиночество, и ему привезли цветы
В социальной сети Twitter анонимный пользователь пожаловался на заброшенность памятника Владимиру Ленину в Ленобласти.
В день 104-й годовщины Октябрьской революции местные жители привезли к нему цветы и табличку «Ленин, не грусти!». Позже к памятнику приехали полицейские.
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Спасибо товарищам за поздравления с праздником впервые за много лет! Чуть не прослезился. А товарищи милиционеры еще и патрульную машину поставили на подьезде как важной персоне #7ноября pic.twitter.com/LqoJcslk1t— Одинокий Ильич (@lonelyilich) November 7, 2021
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