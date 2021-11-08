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В Ленобласти памятник Ленину «пожаловался» на одиночество, и ему привезли цветы

15:41, 08.11.2021
В Ленобласти памятник Ленину «пожаловался» на одиночество, и ему привезли цветы
Фото: twitter.com/lonelyilich

В социальной сети Twitter анонимный пользователь пожаловался на заброшенность памятника Владимиру Ленину в Ленобласти.

В день 104-й годовщины Октябрьской революции местные жители привезли к нему цветы и табличку «Ленин, не грусти!». Позже к памятнику приехали полицейские.

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