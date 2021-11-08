Поставки газа по «Северному потоку» с момента запуска в 2011 году превысили 430 млрд куб. м

С момента запуска в 2011 году более 430 млрд куб. м газа поставили в Европу по газопроводу «Северный поток». Об этом говорится в сообщении оператора Nord Stream AG.

Фото: nord-stream2.com

Nord Stream AG в полном объеме выполняет все заявки на транспортировку, говорится в сообщении ведомства. Экспортный газопровод из России в Европу совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии, пишет ТАСС.

Ранее представитель Минэкономики Германии Беате Барон заявила, что дата окончания процедуры сертификации оператора «Северного потока — 2» пока неизвестна.

Татьяна Леухина