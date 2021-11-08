Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами

Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами по вопросам социальной сферы, соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.



«Мы будем развивать механизмы обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи <...>. Для этого запустим единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию», — приводит его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru

Еще Мишустин заявил, что в планах — цифровая трансформация социальной сферы.

Маргарита Головатенко