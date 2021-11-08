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Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами

12:33, 08.11.2021
Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами
Фото: realnoevremya.ru

Правительство создаст единый контакт-центр для взаимодействия с гражданами по вопросам социальной сферы, соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Мы будем развивать механизмы обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи <...>. Для этого запустим единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Через него можно будет получить всю интересующую информацию», — приводит его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru

Еще Мишустин заявил, что в планах — цифровая трансформация социальной сферы.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьТехнологииIT

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