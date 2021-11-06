В Казани прибыли воинские контингенты 6 государств-членов ОДКБ — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

Военные шести государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казань на совместное учение с Коллективными миротворческими силами «Нерушимое братство-2021». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Встречи проходили на обработанной средствами дезинфекции площадке комплекса «Казань Экспо». Все военнослужащие прошли термометрию, а также проверку наличия ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.



Ранее в пресс-службе ЦВО сообщали, что на учениях задействуют около 800 военнослужащих. Они будут проходить с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища под общим руководством командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.



Татьяна Леухина