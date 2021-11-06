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В Казани прибыли воинские контингенты 6 государств-членов ОДКБ — видео

17:45, 06.11.2021
В Казани прибыли воинские контингенты 6 государств-членов ОДКБ — видео
Фото: Максим Платонов (архив)

Военные шести государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казань на совместное учение с Коллективными миротворческими силами «Нерушимое братство-2021». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Встречи проходили на обработанной средствами дезинфекции площадке комплекса «Казань Экспо». Все военнослужащие прошли термометрию, а также проверку наличия ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

Ранее в пресс-службе ЦВО сообщали, что на учениях задействуют около 800 военнослужащих. Они будут проходить с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища под общим руководством командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Татьяна Леухина
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