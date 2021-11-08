Новым руководителем аппарата совета Нижнекамского района стал Алмаз Гиззатуллин
Новым руководителем аппарата совета Нижнекамского района назначили Алмаза Гиззатуллина, сообщает «НТР 24».
Алмаз Гиззатуллин — уроженец Нижнекамска. Окончил КФУ по специальности «Юриспруденция» и РАНХиГС при президенте РФ по специальности «Государственная служба и национальная безопасность».
До назначения в администрацию Гиззатуллин был на должности руководителя филиала коллегии адвокатов РТ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым