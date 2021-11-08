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Новым руководителем аппарата совета Нижнекамского района стал Алмаз Гиззатуллин

09:30, 08.11.2021

Новым руководителем аппарата совета Нижнекамского района назначили Алмаза Гиззатуллина, сообщает «НТР 24».

Алмаз Гиззатуллин — уроженец Нижнекамска. Окончил КФУ по специальности «Юриспруденция» и РАНХиГС при президенте РФ по специальности «Государственная служба и национальная безопасность».

До назначения в администрацию Гиззатуллин был на должности руководителя филиала коллегии адвокатов РТ.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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