Исследование: в каких странах россияне хотели бы провести зиму

Большинство опрошенных россиян отправились бы в путешествие в Таиланд, Индонезию и ОАЭ. Об этом сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip спросивший пользователей, где они хотели бы провести зиму.

Отправиться на зимовку туда, где не так холодно и серо, уже задумались 81% респондентов. При этом только 40% опрошенных повседневная занятость позволит совершить такую поездку. 82% туристов ещё ни разу не проводили этот сезон в других городах или странах, остальные уже имеют такой опыт. Большинство (52%) выбирают тёплые страны, а 48% отмечают, что им всё равно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Лучшие направления, по мнению опрошенных, — Таиланд (19,5%), Индонезия, Бали (9%), ОАЭ (7%), Испания (6,2%) и США (4,5%). Также респонденты называли Египет, Италию и Грецию.

Более половины опрошенных хотели бы провести в отъезде часть зимы, 48% — целый сезон. Начать зимовку до Нового года, чтобы отметить праздники в другом месте, предпочли бы 72%. 28% думают уехать после Нового года, чтобы застать раннюю весну. Переезжать всю зиму с одной локации на другую готовы 47% респондентов.В опросе принимали участие 1580 человек, пишет RT.

В сентябре Татарстанстат сообщил, что в пандемийный 2020 год жители Татарстана чаще всего выбирали для отдыха Турцию, ОАЭ и Таиланд. Популярностью пользовались и путешествия в Израиль, Индию, Грецию, Китай, Тунис, Кипр и Чехию.

Татьяна Леухина