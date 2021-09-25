В 2020 году татарстанцы чаще всего выбирали для отдыха Турцию, ОАЭ и Таиланд

Фото: Максим Платонов (архив)

В пандемийный 2020 год жители Татарстана чаще всего выбирали для отдыха Турцию, ОАЭ и Таиланд. Популярностью пользовались и путешествия в Израиль, Индию, Грецию, Китай, Тунис, Кипр и Чехию.

В прошлом году путевки в Турцию приобрели 32 тыс. туристов из Татарстана, в Объединенные Арабские Эмираты — 20,7 тысячи, в Таиланд — 2,2 тысячи. Туры по России в республике выбрали 63,7 тыс. человек, или 47,1% от общего числа обслуженных туристов.

В общей сложности в 2020 году турфирмы в Татарстане оказали свои услуги 136 тыс. человек. По отношению к «доковидному» 2019-му этот показатель составил 50,1%, следует из данных Татарстанстата.

Фото: Максим Платонов

Немало туристов приезжает и в республику. За 8 месяцев 2021 года в Казани побывали 2,9 млн туристов, что лишь на 7% меньше, чем в 2019 году. В Госкомитете РТ по туризму Татарстана надеются, что к концу года их количество дорастет до 3,5 млн человек.



Татьяна Демина