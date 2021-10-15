Американский эсминец попытался нарушить российскую границу

В Японском море американский эсминец попытался нарушить российскую границу близ Владивостока. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пресек нарушение большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц».

«Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».

23 июня в Минобороны России сообщили о нарушении госграниц эсминцем ВМС Великобритании Defender. Российская сторона предупредила британцев о применении оружия в случае нарушения границы, но эсминец не отреагировал, из-за чего в 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль России произвел предупредительную стрельбу. После этого инцидента в Министерство обороны России вызвали британского военного атташе.

Ольга Шагиева