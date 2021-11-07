Умерла татарская поэтесса и писательница Файруза Муслимова

Сегодня ночью скончалась татарская поэтесса и писательница Файруза Муслимова. Ей было 67 лет. Сообщили об этом в инстаграме журнала «Сююмбике».

Как говорится в сообщении, писательница была госпитализирована в РКБ с коронавирусом. Дочь умершей сообщила, что прощание должно пройти сегодня в 11 часов утра.

Файруза Муслимова родилась 9 июля 1954 года в деревне Старое Балтачево Актанышского района. В 1977 году окончила Казанский университет. Работала в газетах «Яшь ленинчы» и «Алга», журнале «Ялкын».

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Дарья Акимова