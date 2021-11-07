Сборную России дисквалифицировали и лишили серебра на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани

Сборную России дисквалифицировали и лишили серебра в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Сообщают об этом «РИА Новости».

В сообщении пресс-службы Всероссийской федерации плавания говорится, что пловцы нарушили очередность выступления в эстафете. Сборная Польши подала протест, его удовлетворили.

Фото: tatarstan.ru

Как проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова