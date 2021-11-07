Севший в кукурузном поле самолет перевозчик счел «никому не нужным»

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Самолет, который 2 года назад героически посадил в кукурузном поле пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, будет утилизирован. Об этом сообщил сам перевозчик. По его словам, лайнер оказался «никому не нужным».

Самолет, экстренно приземлившийся на кукурузном поле под Жуковским, скорее всего ждет утилизация после окончания расследования аварии, рассказали в авиакомпании.



— Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать <...>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании [аварии], и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию, — заявил основной совладелец и генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.



Весной летчик Дамир Юсупов отказал «Единой России» в участии в выборах в Госдуму.