Уфа и Екатеринбург получат более миллиарда рублей на инфраструктуру

Фото: Максим Платонов

Российским регионам правительство страны выделает средства на развитие городской инфраструктуры. Более миллиарда рублей получат Уфа и Екатеринбург, сообщила пресс-служба кабмина.

Деньги, предусмотренные в бюджете на 2022-2023 годы, эти города получат досрочно, поскольку строительство идет с опережением. Работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».



«Федеральный центр продолжает помогать регионам с развитием инфраструктуры для комфортной жизни граждан. Более 1,1 миллиарда рублей на эти цели будет досрочно направлено в Башкортостан и Свердловскую область», — сообщили в правительстве России.

Средства будут направлены, в частности на реконструкцию улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге, где появится трамвайная линия. Ее обновляют для улучшения транспортной доступности Академического района, а также создания условий для развития жилищного строительства.

Другая часть средств пойдет на строительство водовода в Кировском и Демском районах Уфы, общая протяженность которого составит 23,4 километра. В будущем это позволит обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой.