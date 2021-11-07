В Казани прошел инспекционный визит на объекты чемпионата мира по волейболу FIVB

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани накануне прошел инспекционный визит Международной федерации волейбола и АНО «Оргкомитет волейбол 2022». Об этом сообщается на сайте Минспорта Татарстана.

Делегация проверяла готовность к предстоящему турниру Центра волейбола «Санкт-Петербург», который примет шесть матчей второго этапа в период со 2 по 4 сентября 2022 года, и объектов гостиничной инфраструктуры.

Также технический директор FIVB Стивен Таттон и гендиректор Оргкомитета Роман Станиславов провели встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и заседание с представителями регионального организационного комитета.

Таттон отметил, что инспекция впечатлена уровнем подготовки городов и стремлением региональных оргкомитетов подготовить чемпионат.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе в Казани был создан оперштаб по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по волейболу FIVB в 2022 году.





Дарья Акимова