В Италии шесть человек погибли в результате давки на рэп-концерте

В результате давки на рэп-концерте Sfera Ebbasta в клубе недалеко от итальянского города Анкона погибли шесть человек.

По информации газета Repubblica, погибли пятеро подростков — два юноши и три девушки, а также женщина, пришедшая на концерт с дочерью.

При этом всего могли пострадать более 100 человек, состояние 12 человек оценивается как крайне тяжелое.

Отмечается, что причиной инцидента мог стать газовый баллончик, распыленный в помещении клуба.

Ранее более 60 человек получили травмы в результате давки на музыкальном фестивале в австралийском городе Лорне.