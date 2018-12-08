В Италии шесть человек погибли в результате давки на рэп-концерте
В результате давки на рэп-концерте Sfera Ebbasta в клубе недалеко от итальянского города Анкона погибли шесть человек.
По информации газета Repubblica, погибли пятеро подростков — два юноши и три девушки, а также женщина, пришедшая на концерт с дочерью.
При этом всего могли пострадать более 100 человек, состояние 12 человек оценивается как крайне тяжелое.
Отмечается, что причиной инцидента мог стать газовый баллончик, распыленный в помещении клуба.
Ранее более 60 человек получили травмы в результате давки на музыкальном фестивале в австралийском городе Лорне.Происшествия
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