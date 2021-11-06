Вчера в Казани задержали 11 водителей в алкогольном опьянении — у некоторых из них не было водительских прав
За прошедшие сутки в Казани произошло пять ДТП с пострадавшими (в том числе наезд на пешехода, столкновения и т.д.) и 49 с материальным ущербом. Об этом сообщает телеграм-канал городской ГИБДД.
Кроме того, в минувшую пятницу задержали 11 автовладельцев, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде, причем у пятерых из них не было водительских прав. Также в полицейские отделы доставили семь жителей по подозрению в совершении преступлений.
Автомобильная авария произошла вчера и в Набережных Челнах. Около четырех часов дня водитель автомобиля «Митцубиси Аутлендер» сбил на Альметьевском тракте пешехода, который был охранником в одной из организаций.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым