На всероссийском конкурсе «Народный участковый» Татарстан представит полицейский из Арского района

Фото: МВД по РТ

На всероссийском конкурсе «Народный участковый» Татарстан представит участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Арскому району старший лейтенант полиции Айдар Мухаметшин, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мухаметшин работает на этой должности шесть лет. Голосование пройдет с 1 по 10 ноября в онлайн формате на портале издательского дома «Комсомольская правда».



Участковый на региональном этапе конкурса занял лидирующую позицию, набрав более 1,7 тыс. голосов. Второй тур голосования проходил с 7 по 16 октября.

Алексей Нечаев