Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал иск к Metallica

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Орловской области принял иск к рок-группе Metallica на сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте суда в разделе картотеки дел.

Подробности иска в картотеке не отражены. Известно, что рассматривать иск будет судья Арбитражного суда Орловской области А.Г. Кудряшова.

— Истцы: Хохлов Иван Владимирович. Ответчики: Metallica. Дело А48-10002/2021. Сумма исковых требований 1 000 000 000, — сообщается в картотеке суда.