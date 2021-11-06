Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал иск к Metallica
Арбитражный суд Орловской области принял иск к рок-группе Metallica на сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте суда в разделе картотеки дел.
Подробности иска в картотеке не отражены. Известно, что рассматривать иск будет судья Арбитражного суда Орловской области А.Г. Кудряшова.
— Истцы: Хохлов Иван Владимирович. Ответчики: Metallica. Дело А48-10002/2021. Сумма исковых требований 1 000 000 000, — сообщается в картотеке суда.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым