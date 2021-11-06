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Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал иск к Metallica

04:34, 06.11.2021
Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал иск к Metallica
Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Орловской области принял иск к рок-группе Metallica на сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте суда в разделе картотеки дел.

Подробности иска в картотеке не отражены. Известно, что рассматривать иск будет судья Арбитражного суда Орловской области А.Г. Кудряшова.

— Истцы: Хохлов Иван Владимирович. Ответчики: Metallica. Дело А48-10002/2021. Сумма исковых требований 1 000 000 000, — сообщается в картотеке суда.

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