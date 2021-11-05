Угроза минирования в аэропорту Астрахани не подтвердилась
Угроза минирования, которая ранее поступила в астраханский аэропорт, не подтвердилась, сообщает ТАСС. На регулярность полетов ситуация не повлияла.
— Оперативными службами проверка закончена, угрозы жизни и здоровья не обнаружено. С текущего момента аэропорт работает в штатном режиме,- сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что информацию о минировании нескольких аэропортов юга России проверяют оперативные службы.
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