Новости общества

20:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Угроза минирования в аэропорту Астрахани не подтвердилась

19:13, 05.11.2021
Угроза минирования в аэропорту Астрахани не подтвердилась
Фото: Максим Платонов

Угроза минирования, которая ранее поступила в астраханский аэропорт, не подтвердилась, сообщает ТАСС. На регулярность полетов ситуация не повлияла.

— Оперативными службами проверка закончена, угрозы жизни и здоровья не обнаружено. С текущего момента аэропорт работает в штатном режиме,- сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что информацию о минировании нескольких аэропортов юга России проверяют оперативные службы.

Алексей Нечаев
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также