В церкви преподобного Серафима Саровского в Казани открылся гуманитарный склад

На территории храма преподобного Серафима Саровского в Казани начал работать центр гуманитарной помощи, где нуждающиеся могут бесплатно получить одежду, бытовую химию, предметы первой необходимости, сообщает мэрия города.



Оказать помощь нуждающимся могут все желающие. Работники склада принимают одежду, медикаменты, бытовую химию, детские смеси, подгузники и иные принадлежности для детей. Пожертвовать можно бывшие в употреблении, но находящиеся в хорошем состоянии бытовую технику и мебель — детские кроватки и коляски. Центр нуждается в вешалках-плечиках для одежды.

Помощь могут получить все нуждающиеся при наличии вещей на складе. Если необходимой человеку вещи нет, работники вносят обратившегося в лист ожидания и связываются с ним по мере поступления необходимого.

Фото: ru.wikipedia.org / MarSaf

Вопросы по функционированию склада и оказания помощи нуждающимся можно задать в WhatsApp по телефону +7(937)777-11-34 (Ксения Логунова).

Маргарита Головатенко