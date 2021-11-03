ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых. Об этом пишет RT.
В сентябре ФРС понизила прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 7 до 5,9%.
В январе ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых. Свое решение регулятор объяснил тем, что пандемия COVID-19 продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив как в США, так и во всем мире.ЭкономикаФинансы
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