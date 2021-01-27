ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.

В ФРС заметили, что пандемия COVID-19 продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив как в США, так и во всем мире.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — приводит RT сообщение пресс-службы регулятора.

В сентябре прошлого года ФРС также приняла решение сохранить базовую процентную ставку.