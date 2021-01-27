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ФРС США сохранила базовую ставку

23:59, 27.01.2021
ФРС США сохранила базовую ставку
Фото: pxhere.com

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.

В ФРС заметили, что пандемия COVID-19 продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив как в США, так и во всем мире.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — приводит RT сообщение пресс-службы регулятора.

В сентябре прошлого года ФРС также приняла решение сохранить базовую процентную ставку.

Экономика
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