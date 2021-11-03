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В Татарстане этой ночью похолодает до -8 градусов

20:20, 03.11.2021
В Татарстане этой ночью похолодает до -8 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане этой ночью похолодает до -5˚ С, на востоке до -8 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Минимальные температуры ночью опустятся до 0 градусов. Существенных осадков в ночные часы не прогнозируется.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Днем на территории республики ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температуры воздуха поднимутся до +1..+6˚ С. В четверг на территории Татарстана и Казани местами ожидается сильный южный ветер, порывы могут достигать 15—18 м/с.

Общество Татарстан

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