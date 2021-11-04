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В Казани до мая следующего года ограничат движение по улице Муштари

04:31, 04.11.2021
В Казани до мая следующего года ограничат движение по улице Муштари
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге по ул. Муштари. Это связано с реставрацией дома Иванова.

С 8 ноября до 12 мая 2022 года проехать нельзя будет на участке возле дома 22 по ул. Муштари, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее в Казани вновь продлевается ограничение движения на участке улицы Баумана. Ограничения связаны с проведением работ по реставрации фасада здания.

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