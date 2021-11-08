«Относились, как к человеку второго сорта»: за что сын милиционера полицию поджег

В Казани огласили приговор рецидивисту, устроившему взрыв в ОПОП Дербышек

Фото: Ирина Плотникова

Нашумевший поджог в опорном пункте казанской полиции закончился обвинительным приговором. Явившийся в марте к полицейским с канистрой бензина Андрей Усачев в суде признался — действовал в состоянии «сильного душевного волнения». За что получил три года колонии строгого режима. «Реальное время» выяснило, почему действия погорельцев в отношении самого Усачева также проверялись на предмет состава преступления.

Сгоревшее в полицейском участке потянуло на 600 тысяч



«Раскаиваюсь. Совершил это преступление века в сильном душевном волнении», — последнее слово обвиняемого в поджоге было кратким. 33-летний безработный с двумя судимостями Андрей Усачев признал вину еще в день задержания. На суде держался спокойно.

В прениях гособвинитель по делу Дмитрий Зайцев просил Советский райсуд Казани наказать рецидивиста 4 годами колонии строгого режима — за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба (ч.2 ст. 167 УК РФ).



Председательствующий по делу судья Марат Хаертдинов полностью согласился с данной квалификацией и наказал покаявшегося 3 годами колонии строгого режима. А еще полностью удовлетворил иск потерпевшего УВД Казани. Список и оценка уничтоженного в огне имущества полицейских заняли значительную часть приговора.

Список и оценка уничтоженного в огне имущества полицейских заняли значительную часть приговора. Фото: прокуратура РТ

Согласно оглашенному, после мартовского пожара в помещении опорного пункта охраны порядка ОП-14 «Дербышки» (первый этаж девятиэтажки по ул. Мира, 30) в полную негодность пришли шесть письменных столов, пять шкафов для одежды и документов, восемь стульев и два кресла. А еще веб-камера, три ноутбука, два телефонных аппарата, принтер, переносная радиостанция и бухгалтерские металлические шкафы. В список уничтоженного попали также два счетчика на воду и... три огнетушителя.

Все перечисленное в УВД оценили в 297 тысяч рублей. Почти на три тысячи больше оказался ущерб от повреждения стен, потолков, пола и проемов. Итоговый иск на 596,8 тысяч рублей подсудимый полностью признал. Также по решению суда, он должен возместить 16 тысяч рублей в доход государства — в качестве издержек на оплату труда назначенного защитника. На заседании адвокат Татьяна Юмаева просила о наказании за поджог ниже низшего предела.

Взрывом выкинуло на улицу, опалило волосы

Согласно приговору, 24 марта 2021 года примерно в 14 часов находившийся под административным надзором после отсидки Усачев, «действуя умышленно, их хулиганских побуждений, используя незначительный повод» разлил в помещении ОПОП в Дербышках бензин из канистры и чиркнул зажигалкой. Судом установлено — для совершения противоправных действий обвиняемый использовал «незначительный повод — отказ участкового уполномоченного Никиты Махорского предоставить ему характеристику и его просьбу прийти в другое время».

Перед пожаром ОПОП был заперт, единственный находившийся внутри сотрудник Гатауллин на следствии вспоминал — дверь открыл после многократных стуков, увидел мужчину с канистрой в руках, тот схватил его за комбинезон и вышвырнул на улицу, а сам пошел в помещение. Гатауллин рванул следом и увидел — тот льет горючее на пол. Остановить не успел, рассказывал позже очевидец: «Произошло резкое возгорание линолеума на полу, а затем небольшой взрыв (рванула канистра), и нас обоих выкинуло через дверь на улицу взрывной волной».

Усачев, «действуя умышленно, их хулиганских побуждений, используя незначительный повод» разлил в помещении ОПОП в Дербышках бензин из канистры и чиркнул зажигалкой. Фото: realnoevremya.ru

Со слов этого свидетеля, поджигатель недолго постоял у горящего участка и скрылся. На место вызвали пожарных, в здании девятиэтажки провели эвакуацию жильцов. Пострадавших не было. Усачева задержали в тот же вечер. Доказательством против него стали даже опаленные при взрыве волосы на висках.

Первую судимость 33-летний Андрей Усачев, кстати, сын милиционера патрульно-постовой службы и квалифицированный сантехник, заработал 14 лет назад. В августе 2010-го Советский райсуд Казани посадил его на четыре года за четыре кражи, в 2012-м остаток срока заменили исправительными работами, однако в 2013-м — новый приговор того же райсуда: за грабеж и три разбоя с учетом непогашенной судимости посадили на 6 лет и три месяца. Освободился в апреле 2019-го.

«Незаконных действий или бездействия участковых не установлено»

На следствии участковые вспоминали — от поджигателя пахло алкоголем. Однако ни в обвинении, ни в приговоре состояние опьянения не упоминается. Зато там есть информация, которая чуть шире раскрывает мотивы недовольства Андрея Усачева полицейскими.

Его жена заявляла на следствии, что с характеристикой в ОПОП тянули не день и не два. «К нему относились, как к человеку второго сорта, потому что ранее был дважды судим, — рассказывала женщина. — Неоднократно обманывали его — назначали дату и время, когда нужно прийти для получения характеристики, однако, когда он подходил, участковых на местах не было, и так продолжалось на протяжении нескольких месяцев».

День 24 марта подсудимый восстановил на следствии детально

Своего мужа она назвала добрым и неконфликтным человеком. Поделилась, что познакомилась с ним по переписке, когда он отбывал наказание в казанской колонии №19. Потом были свидания и почти четыре года ожидания освобождения суженого. Как вышел в 2019-м, сыграли свадьбу.

Свой срок за кражи, грабеж и разбои Усачев отсидел полностью, однако по его окончанию оказался под административным надзором. На протяжении двух лет должен был регулярно отмечаться и отчитываться о своих действиях в уголовно-исполнительной инспекции. Срок этого надзора истекал 12 апреля 2021-го, но для снятия ограничений сотрудники ФСИН просили Усачева представить от участковых...

На тот момент официального заработка у бывшего зэка не было. Сам он признавался — были мелкие, но регулярные «шабашки», причем, в дни визитов в полицию и уголовно-исполнительную инспекцию, ему приходилось отпрашиваться с работы. В очередной раз за бытовой характеристикой Усачев, с его слов, обратился вечером 23 марта 2021 года. И тогда впервые познакомился с участковым Махорским, который сказал, что раз раньше такие характеристики писал участковый Муртазин, то нужно обращаться к нему. Предложил прийти на следующий день до обеда и сказал — если Муртазина снова не будет, напишет характеристику сам.

День 24 марта подсудимый восстановил на следствии детально: с утра опохмелился, выпив 150 грамм крепкого алкоголя, потом поехал по делам, ближе к обеду решил погулять с собакой и заодно сходить за характеристикой. Около 12 часов прибыл в ОПОП и начал стучать в железную дверь (двери пункта запирались регулярно — делились после пожара местные жители, — ред.) — никто не открывал. Решил, что его обманули, и ударил посильнее. Дверь распахнул участковый Махорский, «стал высказывать недовольство — якобы сильно стучался», далее между Усачевым и участковым «возник словесный конфликт и последний отказался предоставить ему характеристику».

«Махорский закрыл дверь, а я прямо на месте решил ему отомстить — сжечь ОПОП», — признавался Андрей Усачев после задержания

Обвиняемый вспоминал, эти слова его сильно расстроили, ведь ради характеристики он пропустил работу. «Махорский закрыл дверь, а я прямо на месте решил ему отомстить — сжечь ОПОП», — признавался Андрей Усачев после задержания. Отвел собаку домой, вызвал такси и отправился на автозаправку — покупать канистру и бензин. Затем на той же машине такси вернулся к пункту полиции, убивать никого не хотел...

Историю Усачева и его супруги про неполученную характеристику проверяла служба собственной безопасности МВД и сотрудники Следкома. Результат нашел отражение в приговоре поджигателю: «Незаконных действий или бездействия участковых установлено не было. Усачев не был лишен права обратиться с жалобой в установленном законом порядке...»