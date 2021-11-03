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В Казани продлили ограничение движения по улице Академика Сахарова

17:37, 03.11.2021
В Казани продлили ограничение движения по улице Академика Сахарова
Фото: kzn.ru

В Казани продлили ограничение движения по улице Академика Сахарова в связи со строительством метрополитена. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Ограничение будет действовать до 14 ноября. Проезд закрыт возле домов №25 и №21 по ул. Академика Сахарова.

Фото: kzn.ru

Ранее движение по этому участку дороги закрывали до 24 октября.

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