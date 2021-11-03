Казанцы пожаловались на покрытие детской площадки в парке «Черное озеро», красящее обувь и одежду

Фото: Олег Тихонов (архив)

Казанцы пожаловались на красящую щепу на детской площадке в парке «Черное озеро». Об этом сообщила Дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Instagram.

Щепа красит одежду и обувь, поскольку она новая. В Дирекции пообещали проверить качество покрытия с производителями. В парке уже разместили специальную табличку, предупреждающую посетителей.

Кроме того, дирекция парка подготовила промокоды на бесплатную чистку для тех, кто испортил одежду и обувь на детской площадке.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на ремонтно-реставрационные работы в парке «Черное озеро» с приспособлением для современного использования понадобилось еще 29,9 миллиона рублей.



Татьяна Леухина