СИБУР приглашает учителей провести экологические уроки о вторичной переработке

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

СИБУР продолжает реализацию просветительской программы «Вторая жизнь пластика» и приглашает педагогов из Татарстана присоединиться к Всероссийской программе экологического просвещения. Учителям необходимо провести интерактивные занятия для школьников средних классов. Программа включает в себя пять сценариев мероприятий в различных форматах, которые можно провести в рамках внеурочной деятельности по экологии, на классном часе или использовать как домашние практические задания, в том числе во время каникул.

Цель программы «Вторая жизнь пластика» — повышение экологической грамотности и вовлеченности школьников по теме обращения с отходами и осознанного потребления. Материалы для уроков можно скачать бесплатно на сайте втораяжизньпластика.рф после простой регистрации. Для проведения урока не требуется специальной подготовки — вся необходимая информация есть в методических материалах.

Учителя, которые проведут хотя бы одно занятие и загрузят отчет о его проведении до 14 ноября 2021 года, получат сертификат и станут участниками розыгрыша призов, главный из которых — Apple iPAD. Подробная информация о конкурсе и условиях участия размещена на сайте программы.

— СИБУР уже несколько лет реализует просветительскую программу «Вторая жизнь пластика», за это время к ней присоединилось более 7 000 учителей и родителей по всей России. Формируя полезные экологические привычки с детства, мы делаем вклад в чистое будущее нашей страны, — дал комментарий Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию СИБУРа.

Материалы уроков созданы экспертами Центра экономии ресурсов при поддержке СИБУРа, рекомендованы Федеральным биолого-экологическим центром и Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей к проведению как в курсе общего образования, так и на дополнительных занятиях по естественно-научной направленности. Выполняя задания, школьники не только сами учатся правильному подходу к раздельному сбору отходов, но и вовлекают родных, одноклассников и друзей — тем самым усиливая эффект от них.

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