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В музей «Казанский Кремль» переданы госнаграды Татарской АССР

14:55, 03.11.2021
В музей «Казанский Кремль» переданы госнаграды Татарской АССР
Фото: realnoevremya.ru

В «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» переданы на постоянное хранение госнаграды Татарской АССР и документы к ним. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Были переданы:

  • Орден Ленина №625, 1946 год.
  • Орден Октябрьской Революции №036, 1970 год.
  • Орден Дружбы народов №26, 1972 год.
  • Орденская книжка к ордену Ленина №285303.
  • Орденская книжка к ордену Октябрьской Революции №16284.
  • Орденская книжка к ордену Дружбы народов №017723.

На Минкульт РТ возложен контроль за исполнением распоряжения.

Летом в казанском Кремле Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемония была приурочена ко Дню Республики.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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