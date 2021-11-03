В музей «Казанский Кремль» переданы госнаграды Татарской АССР
В «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» переданы на постоянное хранение госнаграды Татарской АССР и документы к ним. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Были переданы:
- Орден Ленина №625, 1946 год.
- Орден Октябрьской Революции №036, 1970 год.
- Орден Дружбы народов №26, 1972 год.
- Орденская книжка к ордену Ленина №285303.
- Орденская книжка к ордену Октябрьской Революции №16284.
- Орденская книжка к ордену Дружбы народов №017723.
На Минкульт РТ возложен контроль за исполнением распоряжения.
Летом в казанском Кремле Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемония была приурочена ко Дню Республики.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым