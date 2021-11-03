СИБУР получил главный приз конкурса социогуманитарных практик «Создавая будущее»

Компания «СИБУР» стала обладателем главного приза VII Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее». Она удостоилась награды за создание сетевой программы целевой подготовки студентов.

Реализуемая компанией «СИБУР» лидерская программа «Программа развития технологических лидеров — Chemical engineering» признана победителем в номинации «Глобальная кооперация».

В этом году участники конкурса «Создавая будущее» соревновались в 11 номинациях. Среди них «Среда обитания», «Цифровая трансформация», «Синергия сотрудничества», «Лидеры будущего», «Арт-мастерская» и другие. Победителей наградили накануне на форуме «Сообщество» Общественной палаты РФ.

Напомним, 24 сентября 2021 года в казанском Кремле было подписано соглашение между ПА «СИБУР Холдинг» и Республикой Татарстан о долгосрочном сотрудничестве. Одним из пунктов данного документа была работа по развитию человеческого потенциала, подготовка современных профессионалов в области нефтегазохимии и энергетики, а также развитие студенческих программ в республике для реализации данных задач.

