Следователи МВД Татарстана завершили расследование дела в отношении представителей вооруженной группы

В Татарстане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников вооруженной группы. Они обвиняются в бандитизме, краже, грабеже, вымогательстве, незаконном изготовлении оружия и ряде других преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В общей сложности к уголовной ответственности привлекли 18 человек. Вооруженная банда была создана в марте 2014 года. Организатором оказался 37-летний житель Казани. Потерпевшими от деятельности группы стали индивидуальные предприниматели.

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Так, обвиняемые требовали с бизнесменов проценты от выручки, завладевали их имуществом. В качестве устрашения злоумышленники применяли огнестрельное оружие. Помимо прочего, они приобретали и хранили наркотики для продажи.

Несколько дней назад в ведомстве сообщили о завершении расследования шести уголовных дел, согласно которым шесть жителей Казани оказались причастными к 10 эпизодам преступлений. В зависимости от роли каждого они обвиняются в похищении человека, незаконном проникновении в жилище, разбое и вымогательстве.

Диана Жиленкова