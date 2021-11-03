На ремонт остановочных площадок по улице Габдуллы Тукая в Казани направят 286,8 млн рублей

В Вахитовском районе Казани отремонтируют четыре остановочные площадки по улице Габдуллы Тукая. На эти цели из бюджета Татарстана готовы выделить более 286,8 миллиона рублей.

Отремонтировать остановки подрядчику необходимо до 1 сентября 2022 года. Работы запланированы на трех участках: участок ул.Саид-Галеева от остановочной площадки «Железнодорожный вокзал» до ул. Бурхана Шахиди, участок ул. Г. Тукая и ул. Бурхана Шахиди — остановочная площадка «Колхозный рынок» и участок ул.Татарстан и ул. Г. Тукая остановочная площадка «Ул. Г. Тукая».

скриншот документации к тендеру

скриншот документации к тендеру

скриншот документации к тендеру

Подрядчика, который займется ремонтом остановочных площадок в Казани, ищет ГКУ «Главтатдортранс». Подать заявку на участие в тендере можно до 11 ноября, следует из материалов на портале госзакупок.



Этим летом «Реальное время» писало, что многие казанцы жалуются на нехватку остановочных павильонов. Власти города при этом признают, что проблема отсутствия павильонов ожидания общественного транспорта существует. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Татьяна Демина