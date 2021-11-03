Профессор КФУ раскритиковала решение о переезде Госархива РТ в Столбище

О решении переезда Госархива РТ в Столбище высказала мнение профессор кафедры отечественной истории КФУ, доктор исторических наук Светлана Малышева.



Профессор считает, что решение властей республики ошибочно и допущено из-за отсутствия связи власти с сообществом историков: «Архив, музей, библиотека — три кита, на которых стоит наука и духовная культура народа. Уважение к собственной культуре и наследию проявляется и в том, что эти научные учреждения размещаются в центре городов. Думаю, что отправка Госархива на окраину города, за его пределы — не самое лучшее свидетельство отношения республики и ее руководства к историческому наследию».

Малышева выразила уверенность в том, что историки зачастую не смогут работать в прежнем режиме. Есть вероятность, что научную работу аспирантов придется переориентировать на федеральные архивы и архивы других регионов РФ, сообщает «НТР 24».

Ранее глава Государственного комитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова предложила посетителям архива пользоваться фондами онлайн. Малышева подчеркнула, что не все документы оцифрованы и выложены в открытый доступ.

Фото: vk.com/arhiv.tatarstan

Подробнее о решении переезда архива из центра в Столбище — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко