Профессор КФУ раскритиковала решение о переезде Госархива РТ в Столбище
О решении переезда Госархива РТ в Столбище высказала мнение профессор кафедры отечественной истории КФУ, доктор исторических наук Светлана Малышева.
Профессор считает, что решение властей республики ошибочно и допущено из-за отсутствия связи власти с сообществом историков: «Архив, музей, библиотека — три кита, на которых стоит наука и духовная культура народа. Уважение к собственной культуре и наследию проявляется и в том, что эти научные учреждения размещаются в центре городов. Думаю, что отправка Госархива на окраину города, за его пределы — не самое лучшее свидетельство отношения республики и ее руководства к историческому наследию».
Малышева выразила уверенность в том, что историки зачастую не смогут работать в прежнем режиме. Есть вероятность, что научную работу аспирантов придется переориентировать на федеральные архивы и архивы других регионов РФ, сообщает «НТР 24».
Ранее глава Государственного комитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова предложила посетителям архива пользоваться фондами онлайн. Малышева подчеркнула, что не все документы оцифрованы и выложены в открытый доступ.
Подробнее о решении переезда архива из центра в Столбище — в материале «Реального времени».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/230837-professor-kfu-raskritikovala-reshenie-o-pereezde-gosarhiva-rt-v-stolbische
Уважаемая профессорша считает, что до "федеральных" архивов ближе, чем до Госархива РТ?
Кстати новое здание Госархива РТ окажется в самом центре престижного "Лаишевского узла", где будут жить сотни тысяч людей, в том числе и ученые-историко.
Это во-первых.
Во-вторых, уважаемой профессорше все-равно что исследовать? Будет зарабатывать деньги, посещая архивы Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Грозного, Ярославля и др. "федеральные" и "региональные" архивы?
Кстати, во всем цивилизованном мире для университетов строят загородные кампусы за городом - с архивами, музеями и библиотеками, чтобы не перегружать центры городов и чтобы не отвлекались студенты и профессора на "соблазны" потребительской цивилизации.
Пора и КФУ построить новый кампус за городом, например в Камских Полянах - поближе к нефтяникам и нефтехимикам, с которыми у КФУ тесные связи. Да и до "федеральных" и "региональных" архивов будет ближе уважаемой профессорше добираться.
Да, музеи и библиотеки лучше размещать в центре города, так как их посещают миллионы людей, в том числе и туристов.
А архивы, которые посещают лишь сотни людей надо размещать так, чтобы они не создавали дополнительной нагрузки на территорию и в тоже время были легко доступны специалистам.
Всем этим требованиям полностью соответствует новое здание архива.
Уважаемого профессора, кто-то использует "в темную".
Или профессор не видит ничтожность своих аргументов?