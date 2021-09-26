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Генсек ООН: мир на пороге ядерного уничтожения

09:35, 26.09.2021
Генсек ООН: мир на пороге ядерного уничтожения
Фото: wikinews.org

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал на своей официальной странице в Twitter, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения.

«По всему миру хранится около 14 тысяч единиц ядерного оружия. Человечество остается недопустимо близко к ядерному уничтожению. Сейчас время рассеять облака ядерного конфликта, изгнать ядерное оружие из нашего мира и начать новую эру доверия и мира», — говорится в сообщении.

Антонио Гутерреш часто использует апокалиптическую риторику в своих высказываниях. Так, буквально на этой неделе, во время очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН он заявил, что мир находится на краю пропасти и никогда не был так расколот. Среди «каскада кризисов» Гутерреш отметил пандемию коронавируса, глобальное потепление, смену власти в Афганистане и т. п. Кроме того, он вновь обратил внимание на неравенство между развитыми и отстающими странами, в том числе в вопросе вакцин от COVID-19

Людмила Губаева
Общество

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