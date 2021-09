Генсек ООН: мир на пороге ядерного уничтожения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал на своей официальной странице в Twitter, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения.

«По всему миру хранится около 14 тысяч единиц ядерного оружия. Человечество остается недопустимо близко к ядерному уничтожению. Сейчас время рассеять облака ядерного конфликта, изгнать ядерное оружие из нашего мира и начать новую эру доверия и мира», — говорится в сообщении.

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.



Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.



Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace.