В Нацбиблиотеке Татарстана будет работать музыкальная лаборатория Tat Cult Lab

В Казани с 13 ноября по 11 декабря на площадке Национальной библиотеки Татарстана будет работать музыкальная лаборатория Tat Cult Lab-2021. Присоединиться к проекту может любой желающий. Для этого необходимо заполнить заявку по ссылке до полудня 5 ноября.

В работе лаборатории примут участие музыканты, поэты, композиторы, саундпродюсеры и сонграйтеры, которые при поддержке экспертов сочинят, запишут и исполнят песни на татарском языке.

Фото: kzn.ru

Еженедельно участники лаборатории будут работать на звукозаписывающей студии, репетировать на сцене. Также в программе мероприятия: видеоконференции с кураторами и лекции от профессионалов музыкальной индустрии.

Кураторы проекта: музыкант, промоутер и саундпродюсер Андриеш Гандрабур, музыкальный журналист Кристина Сарханянц, промоутер и продюсер Илья Бортнюк.

Завершится лаборатория творческим фестивалем. Планируется, что сборник с работами участников появится на всех цифровых площадках в середине декабря, сообщается на сайте мэрии Казани.

С 15 ноября вход в национальную библиотеку РТ станет возможен только по QR-коду. Это коснется и посещений мероприятий в библиотеке. Требование носить маски сохраняется.

Татьяна Леухина