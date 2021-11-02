Владельцы «Манчестер Сити» могут купить часть акций «Спартака»
Владельцы «Манчестер Сити» ведут переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций «красно-белых». Об этом пишет telegram-канал Baza.
Речь идет о приобретении примерно 20% акций клуба. По информации канала, сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group. Они уже посетили матч «Спартак» — «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба. Кроме того, на днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.СпортФутбол
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