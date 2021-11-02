В Татарстане выявили 184 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявили 184 случая заражения коронавирусом, все контактные. 55 человек госпитализировано, 129 получают лечение на дому.

Казань — 112

Набережные Челны — 21

Азнакаевский — 1

Аксубаевский — 2

Актанышский — 1

Алькеевский — 1

Альметьевский — 2

Бугульминский — 5

Верхнеуслонский — 1

Высокогорский — 3

Елабужский — 4

Заинский — 3

Лаишевский — 6

Лениногорский — 4

Мамадышский — 1

Мензелинский — 1

Нижнекамский — 4

Нурлатский — 2

Пестречинский — 1

Сабинский — 2

Спасский — 1

Тукаевский — 2

Черемшанский — 1

Чистопольский — 3

Общее количество заболевших за весь период пандемии увеличилось до 31 144 человек. По данным федерального оперштаба, за минувший день выздоровели 153 татарстанца, за все время выписали 25 497 пациентов.

Фото: Максим Платонов

От инфекции в общей сложности скончались 997 жителей РТ, в том числе девять — за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова