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В Татарстане выявили 184 новых случая заражения COVID-19

11:52, 02.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 184 новых случая заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в Татарстане выявили 184 случая заражения коронавирусом, все контактные. 55 человек госпитализировано, 129 получают лечение на дому.

  • Казань — 112
  • Набережные Челны — 21
  • Азнакаевский — 1
  • Аксубаевский — 2
  • Актанышский — 1
  • Алькеевский — 1
  • Альметьевский — 2
  • Бугульминский — 5
  • Верхнеуслонский — 1
  • Высокогорский — 3
  • Елабужский — 4
  • Заинский — 3
  • Лаишевский — 6
  • Лениногорский — 4
  • Мамадышский — 1
  • Мензелинский — 1
  • Нижнекамский — 4
  • Нурлатский — 2
  • Пестречинский — 1
  • Сабинский — 2
  • Спасский — 1
  • Тукаевский — 2
  • Черемшанский — 1
  • Чистопольский — 3

Общее количество заболевших за весь период пандемии увеличилось до 31 144 человек. По данным федерального оперштаба, за минувший день выздоровели 153 татарстанца, за все время выписали 25 497 пациентов.

Фото: Максим Платонов

От инфекции в общей сложности скончались 997 жителей РТ, в том числе девять — за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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