В Татарстане выявили 184 новых случая заражения COVID-19
За последние сутки в Татарстане выявили 184 случая заражения коронавирусом, все контактные. 55 человек госпитализировано, 129 получают лечение на дому.
- Казань — 112
- Набережные Челны — 21
- Азнакаевский — 1
- Аксубаевский — 2
- Актанышский — 1
- Алькеевский — 1
- Альметьевский — 2
- Бугульминский — 5
- Верхнеуслонский — 1
- Высокогорский — 3
- Елабужский — 4
- Заинский — 3
- Лаишевский — 6
- Лениногорский — 4
- Мамадышский — 1
- Мензелинский — 1
- Нижнекамский — 4
- Нурлатский — 2
- Пестречинский — 1
- Сабинский — 2
- Спасский — 1
- Тукаевский — 2
- Черемшанский — 1
- Чистопольский — 3
Общее количество заболевших за весь период пандемии увеличилось до 31 144 человек. По данным федерального оперштаба, за минувший день выздоровели 153 татарстанца, за все время выписали 25 497 пациентов.
От инфекции в общей сложности скончались 997 жителей РТ, в том числе девять — за последние сутки.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым