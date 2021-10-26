КФУ переходит на дистанционку в период введения нерабочих дней

С 30 октября по 7 ноября КФУ переходит на дистанционный формат учебы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На период нерабочих дней на удаленку переведут профессорско-преподавательский состав; работников, имеющих хронические заболевания; сотрудников старше 65 лет, не прошедших полный курс вакцинации или не переболевших в течение последних 6 месяцев.

О том, что КФУ перейдет на дистант в период нерабочих дней, «Реальное время» сообщало вчера.

Татьяна Леухина