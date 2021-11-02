В Кабуле у больницы произошли взрывы — погибли не менее 19 человек
В Кабуле террористы напали на госпиталь. У медучреждения прогремело несколько взрывов, погибло не менее 19 человек, еще 50 пострадали.
Теракт совершили члены группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). По словам очевидцев, террористы проникли в здание, идут столкновения с талибами** (организация запрещена в РФ). На место ЧП прибыл спецназ, передает «РИА Новости».
В российском посольстве в Кабуле доложили о спокойной обстановке в районе дипмиссии. В результате взрыва граждане РФ не пострадали.
В прошлом месяце в столице Афганистана произошел взрыв около мечети Идгах. Погибло более 10 человек, пострадало свыше 30. Недалеко от места происшествия шла перестрелка.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.
** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003, запрещена в России.
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