Число погибших в Кабуле в результате взрыва у мечети возросло до 12 человек
В результате взрыва около мечети Идгах в столице Афганистана погибли как минимум 12 человек, сообщает ТАСС.
Есть и пострадавшие — по меньшей мере 32 человека.
Недалеко от одного из крупнейших религиозных сооружений в столице Афганистана идет перестрелка. Предполагается, что перестрелка — между талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ) и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане» (ответвление экстремистской организации «Исламское государство», запрещенной в РФ).
В мечети проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя радикального движения «Талибан», захватившего власть в стране.
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