Число погибших в Кабуле в результате взрыва у мечети возросло до 12 человек

В результате взрыва около мечети Идгах в столице Афганистана погибли как минимум 12 человек, сообщает ТАСС.



Есть и пострадавшие — по меньшей мере 32 человека.

Недалеко от одного из крупнейших религиозных сооружений в столице Афганистана идет перестрелка. Предполагается, что перестрелка — между талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ) и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане» (ответвление экстремистской организации «Исламское государство», запрещенной в РФ).

В мечети проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя радикального движения «Талибан», захватившего власть в стране.

Маргарита Головатенко