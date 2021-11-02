Эксперты рассказали о зарплатах врачей-педиатров в Казани

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на сегодняшний день востребованы педиатры со стажем работы от 3 лет, опытом работы в коммерческой клинике и сертификатами по другим врачебным специализациям. Зарплатный максимум в городе составляет 145 тысяч рублей. Среднерыночная зарплата по Казани при этом — 63 тысячи рублей.

Врачи с опытом работы до одного года и высшим образованием по специальности «педиатрия» или прошедшие послевузовскую переподготовку с профподготовкой по специальности могут рассчитывать на зарплату в 30—35 тысяч рублей в месяц. Специалисты со стажем от одного года и опытом работы с электронными картами — на 35—45 тысяч рублей.

Те, кто проработал больше трех лет, и в коммерческих клиниках, могут получить 45—68 тысяч. От 68 до 145 тысяч могут заработать педиатры со стажем более пяти лет, наличием действующего сертификата по другой врачебной специализации и прошедшие обучение по лечению COVID-19.

Казанским соискателям на должность педиатра в среднем 38 лет, 84% из них — женщины. Все имеют высшее образование, 28% готовы к переезду, 44% на момент размещения резюме находятся без работы, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.



Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно октябрьским исследованиям, татарстанские соискатели со средним специальным образованием ищут зарплату в 35 тысяч рублей.



Дарья Акимова