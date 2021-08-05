В казанском «Солнечном городе» появятся филиалы детской и взрослой поликлиник — видео

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В казанском микрорайоне «Солнечный город» появятся филиалы детской и взрослой поликлиник. Они смогут обслуживать порядка 8 тысяч лиц старше 18 лет и 7,5 тыс. несовершеннолетних, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На сегодняшний день дети, проживающие в «Солнечном городе» прикреплены к поликлинике №11 на Карбышева, где принимает только педиатр. Врачи-специалисты принимают в больнице на ул. Павлюхина, что создает неудобство при их посещении.

«Для «Солнечного города» любой соцобъект является необходимой мерой, так как здесь достаточно напряженная ситуация. К концу этого года оба объекта откроют свои двери», — сообщил глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров.

Помимо поликлиник, в «Солнечном городе» откроется новый детский сад с интерактивным обучающим комплексом. Там сформируют восемь групп, в которые смогут записать до 150 малышей.

Татьяна Демина