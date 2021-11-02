Татарстан превысил план по подключению социально значимых объектов к интернету на 79%

Фото: Максим Платонов

Татарстан на 79% перевыполнил план по подключению социально значимых объектов к интернету — в 2021 году в республике подключили 2 296 таких объектов, сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев.



За два предыдущих года в Татарстане к высокоскоростному интернету подключили 1 231 объект. В общей сложности за три года доступ к интернету получили 3 527 социально значимых объектов. Так, по количеству подключаемых социально значимых объектов республика занимает первое место среди регионов России, подчеркнул Яковлев.

Работу реализуют по национальной программе «Цифровая экономика РФ». В Татарстане объекты к интернету подключает «Таттелеком».

Фото: pixabay.com

В целом за три года реализации федеральной программы в РТ, объем строительства оптических линий связи вырос в 16 раз.

Маргарита Головатенко