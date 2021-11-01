Сегодня вечером в Татарстане ожидается туман

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане с 18 часов вечера ожидается туман. Метеорологическое явление продолжится до завтрашнего утра. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве напомнили, что в условиях тумана большинство ДТП происходит с движущимся впереди транспортным средством. Поэтому автовладельцам рекомендуется избегать резких торможений, отказаться от лишних маневров — перестроений, обгонов и опережений. Также водителям стоит увеличить дистанцию с соседними машинами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем, кто находится в этот момент на природе, рекомендуется предпринимать всевозможные меры, чтобы не потерять ориентацию, например, в лесу или на водоеме. В случае беды необходимо позвонить по номеру 112.

Сегодня в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +6...+11 градусов.

Диана Жиленкова