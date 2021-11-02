В мире от COVID-19 умерли свыше 5 миллионов человек — это много или мало?
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество жертв коронавируса по всему миру превысило 5 млн человек за все время.
На первом месте в мире по количеству смертей находятся США, там с начала пандемии погибло более 747 тыс. человек. За ними следуют Бразилия (более 607 тыс.), Индия (458 тыс.), Мексика (288 тыс.), Россия (235 тыс.), Перу (200 тыс.) и Великобритания (141 тысяча).
Всего в мире зафиксировано 247 млн случаев заражения COVID-19.
В мире от COVID-19 умерли свыше 5 млн заболевших — это:
- 0,06% населения Земли — на планете проживает 7,9 млрд человек.
- В 10 раз меньше, чем умерло людей во время пандемии «испанского гриппа» («испанки») — согласно некоторым оценкам, скончалось 50 млн человек. По другим источникам, умерло 100 млн человек, тогда как нынешнее количество умерших от коронавируса в 20 раз меньше.
- В 2,4 раза меньше, чем умерло во время пандемии чумы в 1896—1927 гг. — около 12 млн человек.
- Столько же, сколько погибло во время распространения сифилиса в Европе — 5 млн человек.
- В 7,2 раза меньше, чем умерло от ВИЧ — в мире с 1980 года насчитывается порядка 36 млн умерших.
- В 29,2 раза меньше, чем население России — в стране проживает 146 млн человек.
- Число, равное населению Новой Зеландии: там живет порядка 5 млн человек.
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