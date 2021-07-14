Глава Росприроднадзора оценила рекультивацию иловых полей в Казани

Сегодня руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили иловые поля очистных сооружений Казани. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В Казани иловые площадки занимают площадь около 100 га и находятся в непосредственной близости от водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища. Они представляют потенциальную угрозу для водного объекта. Сейчас там ведется подготовка к рекультивации иловых полей.

Фото: tatarstan.ru

Работы организуют в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» по направлению «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, предоставляющих угрозу реке Волге». После рекультивации иловые площадки будут представлять собой экологически безопасную территорию для дальнейшего развития города.

— Это очень правильная история. Вы вторые после Москвы, кто реализует такой большой проект. Я знаю, что Татарстан всегда идет в лидерах. У вас образцово-показательный объект, который, я уверена, вы сделаете хорошо. У нас интерес один — чтобы это было максимально качественно сделано, — сказала Светлана Радионова.

Напомним, в Татарстане от иловых отложений очищают озера в селах Державино и Никольское.



Татьяна Леухина