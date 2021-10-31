ООН: 2021 год может войти в семерку самых теплых лет

Годы с 2015-го по 2021, вероятно, станут самыми теплыми в истории наблюдений за климатом. 2021 год войдет в семерку самых теплых. Такой прогноз дала Всемирная метеорологическая организация (ВМО) — спецучреждение ООН.

По данным специалистов, глобальная средняя температура с января по сентябрь в 2021 году «была на 1,09 градуса Цельсия выше, чем в среднем в 1850-1900 годах».

В прошлом году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла «новых высот». Для углекислого газа показатели составили 413,2 частей на миллион. Увеличение концентрации парниковых газов продолжилось и в текущем году, пишет ТАСС.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказывал, что в ближайшие годы люди будут приспосабливаться к изменениям климата. Критически эти изменения на жизнь не повлияют. Кроме того, есть вероятность того, что после 2035 года мир начнет возвращаться к балансу климатической системы, отметил специалист.



Сегодня европейские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что участники саммита G20 в Риме достигли соглашения по формулировкам «климатической» части финального коммюнике. В нем будет содержаться положение по ограничению потепления климата на 1,5 градуса.



Татьяна Леухина