На чемпионате Европы по плаванию в Казани выступят лидеры сборной России

После финального этапа Кубка мира-2021 по плаванию в Казани вновь соберутся звезды плавания — в городе пройдет чемпионат Европы на короткой воде, сообщает «РИА Новости».



Так, участие в ЧЕ примут Мария Каменева, Мария Темникова, Олег Костин, Владимир Морозов и Климент Колесников. В состав вошли и победители ЧЕ по водным видам спорта-2020: Илья Бородин, Мартин Малютин, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Евгений Рылов, завоевавший этим летом две золотые медали на Олимпиаде в Токио.

Всего в столице Татарстана выступит 401 спортсмен из 40 стран, разыграют 42 комплекта медалей. В двух предыдущих ЧЕ в общекомандном зачете Россия занимала первое место.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани стартует чемпионат Европы по плаванию, который продлится до 7 ноября. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта в бассейне 25 м.

Маргарита Головатенко