Стоимость криптовалюты Squid, созданной по мотивам сериала «Игра в кальмара», обрушилась на 100%

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Стоимость криптовалюты Squid, созданной по мотивам сериала «Игра в кальмара», обрушилась на 100%. Ее создатели смогли вывести $2,1 млн средств пользователей, купивших фейковую цифровую монету.

Сайт на котором продавали токены, удалили. По данным портала CoinMarketCap, криптовалюта достигла максимума в $ 2861. Но позже ее стоимость упала до $0. При этом держатели Squid не имели возможности продавать свои монеты, пишет Gizmodo.

Такой вид кражи криптоинвесторы называют «вытягиванием ковра». Это происходит, когда создатели криптовалюты быстро продают свои монеты за реальные деньги, истощая пул ликвидности на бирже.

Фото: скриншот

Запуск криптовалюты сопровождался рядом странностей: вся информация была размещена на веб-сайте трехнедельной давности, который содержал орфографические и грамматические ошибки. Позже веб-сайт исчез вместе со всеми другими страницами в социальных сетях, созданными мошенниками.

Squid выпустили как эксклюзивную валюту для онлайн-игры по мотивам шоу, которая, как сообщалось, начнется в ноябре. Для участия в каждом из шести раундов нужно было заплатить определенную сумму в токенах, которая возрастает по мере приближения к финалу. Предпродажи цифровой монеты Squid («кальмар») стартовали 20 октября.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории американского сервиса Netflix. Он собрал 111 миллионов поклонников. Сюжет повествует об игре на выживание, участники которой борются за крупный денежный приз.



Татьяна Леухина