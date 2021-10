Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории сервиса Netflix

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории американского сервиса Netflix. Он собрал 111 миллионов поклонников, сообщается в Twitter компании.

В центре сюжета игра на выживание, участники которой борются за крупный денежный приз. Сериал был выпущен 17 сентября этого года и стал популярен в 94 странах мира, сообщает ТАСС.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn