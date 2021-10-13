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Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории сервиса Netflix

10:51, 13.10.2021
Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории сервиса Netflix
Фото: скриншот

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории американского сервиса Netflix. Он собрал 111 миллионов поклонников, сообщается в Twitter компании.

В центре сюжета игра на выживание, участники которой борются за крупный денежный приз. Сериал был выпущен 17 сентября этого года и стал популярен в 94 странах мира, сообщает ТАСС.

В прошлом месяце на Netflix подала в суд советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили из-за фразы в нашумевшем сериале «Ход королевы», где говорится, что она никогда не играла партии с мужчинами. В Netflix ответили, что уважают заслуги шахматистки, но с претензиями не согласны и готовы отстаивать свою правоту в суде.

Диана Жиленкова
ТехнологииМедиаОбщество

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